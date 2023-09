È stato fermato a Napoli un 43enne sospettato di essere l’assassino di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa a coltellate il 28 agosto all’interno della sua rivendita a Foggia. I Carabinieri lo hanno identificato e rintracciato nel capoluogo campano dove si sarebbe rifugiato dopo il delitto della donna di 72 anni.

L’uomo, di origini marocchine, è stato rintracciato e bloccato nella serata di sabato nei dintorni della stazione ferroviaria di Napoli ed è stato interrogato tutta la notte. Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia, coordinati dalla procura, hanno consentito di ricostruire il percorso compiuto dall’uomo, dopo l’omicidio. Il 43enne, dopo aver ucciso Marasco, avrebbe cambiato i vestiti, abbandonando quelli che indossava durante l’omicidio in un sacchetto di plastica, in via Mameli. I carabinieri sono riusciti anche a ritrovare il cellulare della vittima che le era stato sottratto e che il 43enne avrebbe rivenduto a un’altra persona. Attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza, dei sistemi pubblici e privati, i militari dell’Arma sono riusciti a capire la direzione presa dall’uomo. La sua fuga è finita nella serata di sabato a Napoli.

Sono tuttora in corso le indagini per accertare il movente dell’omicidio. Tante le ipotesi sul tavolo degli inquirenti ma quella della rapina non sarebbe la pista privilegiata: dalla cassa e dalla tabaccheria non sarebbe stato rubato nulla ma è stato portato via solo il cellulare della vittima. L’arma, un grosso coltello da cucina, era stata trovata dai carabinieri il giorno del delitto a poca distanza dalla rivendita. Secondo alcune indiscrezioni pare che da qualche tempo Franca Marasco subisse pressioni. Gli investigatori vogliono capire che tipo di pressioni e se queste possano essere state il movente del delitto.