Solo poche ora fa la notizia che quest’anno, per la prima volta, due figlie di vip prenderanno parte a Il Collegio. Ora la rivelazione di Perla Maria, figlia di Maria Monsè, che ha provato a iscriversi ai casting con scarso successo. Ecco perché.

A svelarlo è lei stessa sui social. Secondo la figlia della soubrette gli autori avrebbero sempre vietato alla progenie di volti noti di partecipare al docu-reality di Rai2, e per questo Perla Maria non ha mai pensato di iscriversi ai casting. Questa volta però la ragazza ha provato ad aggirare le regole inserendo il vero nome della madre, ovvero Maria Concetta La Rosa. Quando gli autori hanno capito che si trattava della Monsè hanno bocciato la candidatura della figlia: “Quando il mio agente gli è andato a comunicare che io mi ero iscritta a Il Collegio, gli autori gli hanno risposto ‘cosa si iscrive a fare se sapete che i figli dei vip non possono partecipare?’, così mi sono messa il cuore in pace”. Poi, però, è trapelata la notizia della presenza nel cast di due figlie vip, e l’agente di Perla Maria non l’avrebbe presa bene: “Il mio agente era arrabbiatissimo e ha richiamato gli autori de Il Collegio chiedendo spiegazioni e l’autore gli ha risposto ‘Abbiamo fatto questo cambiamento all’ultimo e abbiamo messo due figlie di vip’. Io non ne sapevo nulla, nessuno ne sapeva nulla”.