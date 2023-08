“Estromessa dal cast del nuovo ‘Mercante in fiera‘ per colpa di una storia Instagram in cui si prepara uno spinello” con conseguenti malumori a Viale Mazzini. A riportarlo è il Corriere della Sera e la protagonista della vicenda è Candelaria Solorzano, modella argentina 28enne che dovrebbe (ma forse è meglio dire “avrebbe dovuto”) ricoprire il ruolo di Gatta Nera nel programma televisivo Rai condotto da Pino Insegno. Mentre aumentano i follower su Instagram, diminuiscono le probabilità di vederla sul piccolo schermo. Il filmato, rilanciato dal giornalista Giuseppe Candela, sta facendo il giro del web.

E la prima reazione politica arriva da Riccardo Magi, segretario di +Europa e tra i promotori del Referendum per la Legalizzazione della Cannabis: “Una ragazza, Candelaria Solorzano, modella, che stava per iniziare a collaborare con un programma Rai, viene “beccata” su uno Yatch questa estate mentre sembra preparare “uno spinello”: e viale Mazzini decide di allontanarla. Ma davvero così siamo nel 2023? Ma ancora con questo bigottismo di stato? Mentre il resto del mondo legalizza la cannabis come pratica di buon governo per togliere profitti alle organizzazioni criminali, mentre in Europa sempre più Paesi mettono fine al regime proibizionista, nel meraviglioso mondo di Tele Giorgia se ti fai una cannetta sei un mostro, se sei un Generale dell’esercito che dice che le persone omosessuali sono anomali e che chi non ha la pelle bianca non è italiano, ti intervistano in tutti i Tg e diventi il personaggio dell’estate. Questa è la Tv dei Patrioti, questa è l’Italia che vuole Giorgia Meloni.

Ma non solo. Sono molti gli utenti che sui social si stanno domandando se sia giusto che una persona venga licenziata ancora prima di firmare il contratto poiché, in un contesto personale e di divertimento, si stava preparando (forse) una canna. Basta fare un giro su Twitter per imbattersi nei commenti di chi reputa questa decisione non corretta. Anche se dell’allontanamento “non c’è ancora l’ufficialità, ma sarebbe questione di attimi”, assicura il Corriere, che poi puntualizza: “Fonti Rai dicono infatti che il messaggio che avrebbe dovuto rappresentare come Gatta Nera è molto distante da quello pubblicato sul web”. “Oggi si scopre, anzi si certifica, che in Italia non puoi fare un programma in Rai se ti fai le canne. Il livello di ridicolo che il dibattito in questo Paese è in grado di raggiungere non ha limiti”, scrive il giornalista Andrea Parrella. Il blogger Giovanni Mercadante, invece: “Licenziata per una canna. Quanta ipocrisia. Se licenziassimo tutti quelli che dentro la Rai pippano cocaina o fumano erba, non rimarrebbe quasi nessuno”. “Non è ipocrisia, semplicemente sui social devi evitare di postare determinati contenuti. Se lo fai.. sei un coglio*e”, la replica invece di un altro utente. E ancora diversi commenti sotto al tweet di @Cinguettarai (28.000 follower). “Lei per una canna (che potrebbe anche essere una di quelle sigarette con tabacco sfuso… non sono esperta) viene fatta fuori, il conduttore che disse che la Stephens non fosse adatta perché non più giovane lo tengono“, scrive Carmela aggiungendo poi l’emoticon di un pagliaccio. “Le persone non hanno più diritto a divertirsi ora? Che la cosa deve compromettere il lavoro? Bah”, “Il Paese dei balocchi”, “Io non vedo nulla di male, al giorno d’oggi tutto viene contestato, giudicato, ma che pa**e”, altri commenti indignati. Non manca il pare di qualcuno di più noto, come il conduttore e attore Luca Bizzarri, che sempre su Twitter ha scritto: “Non bere se no rischi il lupo, e non montare una canna se no ti licenziano. #siamotutticandelaria”, facendo riferimento alla recente vicenda legata alle parole di Andrea Giambruno, conduttore Mediaset e compagno della Premier Meloni.

Ha collaborato Paolo Frosina.