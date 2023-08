In questi giorni l’inviato di “Striscia la Notizia”, Jimmy Ghione, ha difeso a spada tratta il figlio Gabriele ammesso alla prestigiosa University of Southern California a Los Angeles. Sotto un post di Instagram, in cui padre e figlio posano abbracciati davanti all’Università, si sono scatenati i commenti degli haters che hanno puntato il dito su una presunta raccomandazione. Naturalmente tutto questo è stato respinto al mittente con due video in cui Ghione ha ribattuto: “Ma perché tutto quest’odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo significa che sia un raccomandato, o un ladro. Mio figlio è andato all’Università americana, ha studiato, il pomeriggio usciva per allenarsi e poi tornava a studiare. Ha vinto una borsa di studio Quest’invidia vi logora”.

Abbiamo raggiunto Gabriele che ha deciso di affidare a FqMagazine una risposta alle accuse di questi giorni, con garbo e gentilezza, ma restando fermo sul discorso della meritocrazia. “Approfitto di questo spazio per ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato messaggi di auguri e di complimenti. – ha dichiarato – Sono davvero stupito che la mia vita possa interessare a delle persone al di fuori della mia sfera familiare o della mia cerchia di amicizie. Sono semplicemente un ragazzo di 18 anni che come tanti suoi coetanei ha iniziato l’università. Nel mio caso si tratta di un corso di business nato dalla collaborazione di tre università: USC, Hong Kong University of Science and Technology e Bocconi, che mi darà l’occasione di andare in giro per il mondo”.

E infine: “Insieme alle manifestazioni di stima so di essere stato attaccato e criticato sul Web, ma davvero non ne capisco il motivo. I miei genitori sono orgogliosi di me come tutti i genitori lo sono dei propri figli e so di non dovermi giustificare con nessuno per il percorso che ho scelto”.