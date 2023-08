Eminem non vuole che le sue canzoni vengano usate in campagna elettorale. Il rapper ha chiesto all’aspirante candidato presidenziale repubblicano Vivek Ramaswamy di smettere di usare i suoi brani e ha scritto una lettera all’organizzazione che tutela i diritti d’autore, la Bmi, la quale a sua volta ha inviato una missiva al 38enne imprenditore, impegnato per battere Donald Trump nella corsa dei repubblicani alla Casa Bianca. Nella missiva si legge che “qualsiasi esecuzione delle opere di Eminem durante la campagna ‘Vivek 2024′” sarà considerata una “violazione sostanziale” del copyright del rapper. La lettera arriva a una settimana di distanza da un’esecuzione improvvisata di Ramaswamy del brano di Eminem, ‘Lose Yourself‘, alla Iowa State Fair durante un momento della campagna elettorale. Un portavoce di Ramaswamy ha detto che la richiesta di Eminem sarà accolta.