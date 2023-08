Agli osservatori più attenti non sfugge nulla. Nemmeno il fatto che Antonino Spinalbese avrebbe iniziato a seguire su Instagram Stefano De Martino. È passato più di un anno dalla rottura tra Antonino e Belen Rodriguez, e ora questa mossa social incuriosisce non poco gli utenti dei social. L’anno scorso, nella casa del GFVip, Spinalbese aveva avuto modo di commentare il ritorno di fiamma tra la sua ex e Stefano: “Non amo quando vengono strumentalizzate le cose. Tutti abbiamo le nostre storie. Poi Alfonso ne parla ed è normale che lo faccia. Lo fa anche con me in diretta. Però che senso aveva parlare di lei? La mia ex adesso ha una storia con un altro, un’altra relazione e lo sanno tutti. Quindi non mi va di mettere nessuno in difficoltà. Non stiamo più insieme, ma resta tutto il resto e non vorrei parlarne”.

No vabeh antonspin mai vuoi dirci qualcosa ???????? #teamspina pic.twitter.com/k2j8MOc8Lv — Angelica (@angelmel95) August 29, 2023