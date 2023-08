La sposa era pronta ad uscire di casa, in orario per raggiungere in chiesa il futuro marito che l’aspettava all’altare, quando è arrivata la fatidica telefonata. Sua sorella, in ospedale, stava per partorire. E’ stata davvero una giornata indimenticabile quella vissuta dalla famiglia Vignoni di Ancona. A riferire la notizia è Il Messaggero che ricostruisce i momenti salienti: la cerimonia di nozze era in programma alle 10.30 presso la chiesa di San Gaspare del Bufalo ad Ancona e Giulia, la sposa, era pronta, con il suo abito bianco, ad uscire di casa quando è squillato il telefono: “Nel momento in cui stavamo per uscire di casa è arrivata la notizia che Elisa, l’altra mia figlia ricoverata al Salesi da due giorni, era sul punto di partorire e in quei minuti era assistita dal marito Michele. Sapevamo che il lieto evento era nell’aria ma non ci aspettavamo un epilogo di questo tipo. Mia moglie Roberta aveva il cuore a mille, proprio come l’altra mia figlia Camilla”, ha raccontato suo padre Paolo Vignoni al Corriere Adriatico.

Così, con il cuore in gola e un occhio al cellulare, hanno seguito il matrimonio e, una volta saputo che era nata la piccola Rebecca, hanno aspettato che terminasse la funzione per correre in ospedale a conoscerla. Quindi la decisione di rinviare il ricevimento e “scappare” subito dopo il consueto lancio del riso: “Ho fatto salire gli sposi in macchina e siamo andati nel reparto di ginecologia del Salesi – ha raccontato ancora il padre della sposa -. L’orario delle visite era terminato, ho chiesto il permesso di poter entrare e il personale in servizio al Salesi ci ha concesso questa opportunità, anche per il fatto che mia figlia Giulia si è presentata con addosso l’abito da sposa e la cosa di certo non è passata inosservata. L’incontro con la sorella Elisa, con il marito Michele e con la nostra nipotina Rebecca è stato qualcosa di indescrivibile. Nel giro di un ora il nostro cuore è stato messo a dura prova, ma queste sono emozioni che ci porteremo dietro per tutta la vita”.