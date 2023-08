È già finita tra Irina Shayk e Tom Brady? Se lo chiedono i fan dopo che la modella ha condiviso scatti delle vacanze in compagnia di… Bradley Cooper. Irina e il suo ex hanno trascorso momenti insieme al mare, e a farlo sapere è lei stessa con una story in cui appare Bradley coricato su una canoa. E che fine ha fatto Tom Brady? Solo poche settimane fa era esploso il gossip su di loro, dopo le carezze in auto in seguito a una notte passata a casa di lui. Ora invece gira voce che Cooper voglia riconquistare Irina. Occhi puntati sul triangolo del momento, in attesa di capire chi la spunterà nel cuore della modella.