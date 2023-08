Una coppia di turisti olandesi entra in una panetteria, compra pane e dolci su consiglio di una commessa e poi esce, ignara di aver dimenticato nel locale lo zaino con dentro cellulare, portafogli e una busta contenente 15 mila euro. Soldi che gli servivano per pagare i lavori di ristrutturazione della casa che avevano appena comprato nella zona. Potete quindi immaginare la loro felicità quando, a sorpresa, gli è arrivata una chiamata (sull’altro telefono, ndr) proprio della panettiera, che li avvisava di aver ritrovato il loro zaino e li invitava ad andare a riprenderlo.

E’ quanto successo nei giorni scorsi presso il panificio Leone di Taggia, in provincia di Imperia, in Liguria: a raccontare la vicenda al Secolo XIX sono gli stessi protagonisti. “La coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci. Mi sono accorta che avevano lasciato lo zainetto, l’ho aperto per capire a chi appartenesse“, ricostruisce Laura Bracco, titolare della panetteria. Dentro c’erano un portafogli, una busta con dei soldi e un telefonino, che era della donna olandese. Lì Laura ha individuato il numero del marito e così li ha chiamati: “I due sono arrivati subito, mi hanno ringraziato, dicendo che torneranno spesso nella panetteria. Hanno aperto la busta assieme a noi, all’interno c’erano 15 mila euro”.

“Ieri abbiamo fatto un giro in Taggia – ha spiegato la coppia di stranieri al quotidiano ligure – e ci siamo imbattuti in una panetteria nella piazza principale dove una simpatica e gentile commessa ci ha pazientemente illustrato i prodotti tipici, raccontandoci la loro storia, indicandoci anche cosa poter visitare e parlandoci delle origini delle feste di San Benedetto e della Maddalena. Poi siamo andati via. Dopo mezz’ora è arrivata una telefonata, ci avvisava che avevamo lasciato lo zainetto in negozio. Vogliamo ringraziare pubblicamente questa onesta e gentile signora, torneremo sicuramente in quella panetteria“. Nessuna ricompensa ricompensa in denaro per Laura Bracco ma un caloroso ringraziamento e la promessa di tornare presto a gustare i prodotti del suo forno.