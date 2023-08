È tempo di vacanze per Aurora Ramazzotti. Con mamma Michelle Hunziker, il piccolo Cesare, il compagno Goffredo Cerza e i consuoceri Francesca Malato e Fabio Cerza è di certo in ottima compagnia. Nella giornata di ieri, sabato 26 agosto, Aurora ha mostrato ai suoi follower un acquisto da lei stessa definito “oltraggioso” e che “neanche la telecamera vuole inquadrare”. Tra il buio serale nella storia Instagram ecco spiccare due scarpe pelose chiuse color fucsia neon. “Ecco qui il mio acquisto, potete denunciarmi alla polizia della moda”, ironizza Ramazzotti senza riprendersi in volto. In questi 15 secondi Aurora mostra solamente le sue “slipper”, precedendo di fatto qualche commento di possibili hater. I fan, curiosi, hanno cominciato subito a fare ricerche per poter identificare marca e prezzo delle scarpe in questione. Ecco quindi i primi risultati somiglianti, le “Elsie Slipper Wild Berry” di Michael Kors. Il costo? Ben 102 euro. Sul web è possibile trovare modelli a prezzi ben più modici, eppure Aurora non ha ancora fatto riferimento alla marca di scarpe da lei indossata. I consigli di moda di Aurora, del resto, lasciano il segno nei mesi più caldi. La scorsa estate Ramazzotti infatti aveva già fatto parlare di se per un altro trend degno della “polizia della moda”: l’abbinato calzini-ciabatte, anticipato nel 2021 con i Birkenstock. Cosa dovremo aspettarci dunque per la prossime vacanze? Chissà. Intanto, visto il calo drastico di temperature in arrivo, non ci resta che attendere nuovi “consigli” (si fa per dire) autunnali di stile.