La cena è servita, ma non per tutti. A Buckingham Palace si mangia in due aree ben distinte. Pare infatti che per i tre bambini a corte George, Louis e Charlotte non sia ancora ammesso poter mangiare allo stesso tavolo con i genitori William e Kate durante i grandi eventi ufficiali, incluso il Natale. Negli ultimi anni la Royal Family sembra aver ammorbidito quel rigido protocollo che la Regina Elisabetta II faceva seguire alla lettera. Eppure questo punto non prevede sconti o eccezioni per nessuno. Del resto non bisogna dimenticare che i tre pupilli sono i figli dei futuri regnanti di Inghilterra. Ecco quindi che a loro deve essere spiegata “l’arte della conversazione educata”. I principini potranno quindi sedersi a tavola con gli adulti una volta che avranno imparato a sostenere colloqui educati, senza parolacce, capricci o modi poco educati. Una scelta volta a formare i Re del domani. A spiegare nello specifico le modalità della fruizione dei pasti è Darren Mcgrady, ex chef della Regina Elisabetta II e di Lady Diana. “I bambini mangiavano sempre nella cameretta con le tate finché non erano abbastanza grandi da comportarsi correttamente con i grandi”, ha rivelato ad Harper’s Bazaar ricordando l’infanzia di Harry e William. A Today invece ha spiegato come avveniva la scelta dei piatti nel menù: “La tata aveva sempre il controllo sul menù e si assicurava che i bambini mangiassero pasti equilibrati che includessero non solo verdure sane ma introducessero anche nuovi piatti ‘per adulti’. Ad Hello sempre Darren ha rivelato come il principe William e Harry siano stati ingannati per mangiare le verdure all’ora dei pasti reali: “L’asilo nido reale non era solo per educare le menti dei giovani reali, ma anche per educare i loro palati. Mascheravo le verdure nei pasti nascondendole nel loro cibo preferito, ad esempio, nel purè di patate. E mentre la principessa Diana era molto favorevole alle sane abitudini alimentari dei suoi ragazzi, li avrebbe però anche intrufolati da McDonald’s come regalo speciale”.