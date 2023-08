“Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto”. Luis Rubiales annuncia così la sua decisione aprendo l’assemblea della Federcalcio spagnola. Le dimissioni del numero uno del calcio iberico, travolto dalle critiche dopo il bacio senza consenso a Jennifer Hermoso, erano state date per certe dai media spagnoli ma Robiales ha smentito categoricamente: “Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino alla fine. Spero che si compia la legge e siccome non c’è niente non mi aspetto niente di male”, ha detto il presidente della Federcalcio. E continua: il bacio alla calciatrice “è stato spontaneo, reciproco e consensuale“.

Rubiales ha chiesto “scusa senza attenuanti” per il comportamento tenuto durante la premiazione e i festeggiamenti per la vittoria del mondiale di calcio femminile ma ha detto che è successo in un “momento di euforia“. “Chiedo scusa alla regina, all’Infanta Sofia e a tutti quelli che si sono sentiti offesi”, ha detto Rubiales nel suo intervento all’assemblea generale straordinaria. “Mi sono emozionato tanto da perdere il controllo“, ha aggiunto. “Il desiderio che potevo avere nel baciare” la calciatrice Jennifer Hermoso “era lo stesso che potevo avere nel dare un bacio a mia figlia“, “non c’era posizione di dominio”, anche se “si sta vendendo un’altra cosa”, ha ribadito.

L’aver stretto tra le sue mani e baciato sulla bocca la calciatrice spagnola sul palco della premiazione dopo la vittoria del Mondiale di calcio femminile aveva sollevato un coro di critiche e denunce. Rimane comunque la possibilità che Luis Rubiales possa essere squalificato dal Consiglio Superiore dello Sport, attivato già dalla Lega Calcio Femminile e c’è il governo pronto a fare le sue mosse. Giovedì la Fifa aveva aperto un fascicolo disciplinare, ultimo segnale di una situazione ormai non più governabile per il vertice del calcio iberico. Dopo un comunicato della federazione e giorni di silenzioso, Hermoso mercoledì era tornata a parlare chiedendo che quel gesto “non resti impunito”.