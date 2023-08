“Non mi dimetterò“. Aprendo l’assemblea della Federcalcio spagnola, il presidente Luis Rubiales ha annunciato che non ha intenzione di dimettersi in seguito allo scandalo per il bacio alla calciatrice Jenny Hermoso. Durante la riunione della federazione a Madrid, il numero 1 della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales si è scusato “senza riserve” dopo una settimana di pesanti critiche per il bacio non richiesto sulle labbra della giocatrice Jenny Hermoso dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali di calcio femminili. Ma anche aggiunto: “Non voglio dimettermi. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino alla fine. E spero che si compia la legge e siccome non c’e’ niente non mi aspetto niente di male”