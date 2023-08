Aveva postato la scritta “Protect Your daughter (cancellato), educate your son”, ovvero non “proteggi tua figlia” bensì “educa tuo figlio”. Così Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli Aurelio, si era schierata contro la violenza sulle donne dopo i fatti di Palermo e di Caivano. La frase scelta dalla responsabile marketing del club è uno degli slogan nella battaglia contro la violenza sessuale. Sotto al suo post su Twitter, però, molti utenti hanno scritto commenti di insulti per il mancato arrivo del centrocampista spagnolo Gabri Veiga, che all’ultimo minuto ha scelto i petroldollari sauditi alla maglia del Napoli. Di fronte a questa reazione, Valentina De Laurentiis ha scelto di chiudere il suo profilo social.