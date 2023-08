Stava facendo un’escursione da solo in Val Rendena, Trentino Alto Adige, quando è stato colto da un malore che è risultato fatale. È stato ritrovato così, disteso lungo un sentiero, il 57enne Federico Dossena, originario di Milano ma da poco trasferitosi insieme alla moglie a Polpenazze del Garda, provincia di Brescia. Alcuni escursionisti hanno visto il suo corpo nella tarda mattinata, ma non hanno potuto verificare che Dossena fosse ancora vivo perché la sua cagnolina, una meticcia taglia media di nome Kelly, faceva da guardia all’uomo ringhiando verso chiunque tentasse di avvicinarsi.

Anche i soccorritori, arrivati in elicottero da Trento, sono stati costretti a tornare indietro per portare con loro un veterinario che potesse sedare la cagnolina così da rendere possibili gli interventi di soccorso. Una volta allontanato l’animale, però, è stato chiaro che per Dossena non c’era nulla da fare. Il 57enne era dal 2021 direttore generale della società per la raccolta e il trattamento dei pneumatici fuori uso Ecopneus, dopo anni nella filiera della produzione e riciclo della carta e una carriera nel Gruppo Mondadori e aziende internazionali.

“La sua scomparsa ha colto tutti come un fulmine nel cielo sereno di questa fine di estate e di ferie, che per Federico Dossena, 57enne, è stata anche un’estate di lavoro: ha trascorso la seconda settimana di agosto in Australia, per una serie di incontri con i massimi rappresentanti istituzionali”, scrive in un comunicato l’azienda, “ha saputo entrare in questo mondo, nuovo per lui che amava ricordare che veniva “dal mondo della carta”, lavorando sodo, motivando e coinvolgendo tutta la struttura, di cui ha sempre riconosciuto il grande valore e dedizione”.