Abusi sessuali nei confronti di una sua studentessa di 15 anni: con questa accusa un insegnate di sostegno di 64 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia di Tivoli-Guidonia. Secondo la tesi della procura, l’educatore, domiciliato a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, ha approfittato del suo ruolo per abusare della giovane che a lui era affidata per ragioni di istruzione, vigilanza ed educazione. Gli abusi, reiterati, sono avvenuti in un istituto scolastico di Tivoli, frequentato fin dalle elementari dalla vittima.

Come si legge nel provvedimento restrittivo emesso dal gip, l’uomo aveva iniziato a carpire la fiducia della giovane “rivolgendole complimenti sul suo aspetto fisico sin da quando lei frequentava le scuole elementari e perseverando in tali comportamenti anche durante gli anni della scuola media, al punto da indurre la minore a sentirsene lusingata”. Una relazione, quindi, instaurata nell’ambito di un contesto educativo, di cui l’insegnate si è avvalso progressivamente, “aumentando l’intrusività di quei complimenti, fino a estenderli alla sfera sessuale”, attraverso atti sessuali reiterati, compiuti anche ricorrendo a videochiamate.

Il giudice ha ritenuto lineare e coerente il racconto della minore, nel quale non sono emersi “intenti di calunnia né di amplificazione delle condotte attribuito all’indagato”. A far emergere gli abusi sessuali è stato anche l’intuito dei genitori che hanno compreso alcune anomalie nel comportamento della ragazza: una volta scoperta la relazione con l’educatore, hanno sporto denuncia. La misura cautelare degli arresti domiciliari si è resa necessaria proprio non potendo escludere “che l’indagato, in virtù della sua attività lavorativa, abbia avvicinato e/o avvicinerà altri minori, al fine di instaurare con costoro medesimi rapporti illeciti“, si legge nel provvedimento restrittivo.