Orinatoi a forma di bocca di donna in una palestra. Dopo la donna ricoperta di cioccolato su un buffet di un resort in Sardegna scoppia una nuova polemica. Stavolta è successo a Torino dove Greta Squillace, vincitrice di The Voice Of Italy ha pubblico sui social la foto un bagno della palestra McFit e ha commentato: “Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni dei maschi. Mi immagino già i commenti dei fenomeni che ci pisceranno lì dentro…Io fossi in voi mi vergognerei”. Nelle proprie storie Instagram Greta Squillace ha condiviso anche la prima risposta della palestra McFit: “Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love”. Che prima ha difeso i contestati vespasiani come “opera d’arte” e poi si è scusata “con chi si è sentito offeso”.

La palestra fa parte di una grande catena multinazionale con centri fitness in numerose città europee. Nelle sue repliche, l’azienda ha poi spiegato che quel modello di orinatoio è presente in “7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi europei”. Il “design” pare ispirato al famoso logo dei Rolling Stones e ci sono utenti che lo attribuiscono a una nota graphic designer olandese. Restano comunque numerose, da parte degli internauti, le accuse di patriarcato e sessismo: “Anche questo è ‘stupro’. Fa male. Molto! Il cervello umano si sta seccando insieme agli altri organi”, “veramente una cosa di cattivo gusto”, “Dalla bocca femminile come orinatoio al corpo femminile come vassoio al cioccolato… al concetto terribile di donna come ‘carne da stuprare’ il passo è breve”.