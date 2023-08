Non accade praticamente mai, ma Ed Sheeran ha travolto qualsiasi regola discografica. A quattro mesi dal precedente “-” (Subtract), il cantautore pubblicherà il nuovo album “Autumn Variations”, che uscirà il 29 settembre. “Subtract” (che ha chiuso la discografia legata alla simbologia iniziata con il boom di “+” nel 2011) era una sorta di terapia dopo momenti molto difficili attraversati da Sheeran: “Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia”. Con i quattordici brani inediti di “Autumn Variations” inizia un nuovo corso per l’artista.

È lo stesso Ed Sheeran a raccontare cosa è accaduto: “Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso. Quando ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento. Ci sono stati alti momenti di innamoramento e di nuove amicizie inframmezzati da momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione”.

E ancora: “Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto ‘Enigma Variations’, in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho registrato ‘Subtract’ con Aaron Dessner, ci siamo subito trovati bene. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella collaborazione. Sento che ha catturato la sensazione dell’autunno in modo così meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me”.

Intanto Ed Sheeran lo scorso maggio ottenuto una vittoria importante in tribunale riguardo alla somiglianza tra la sua canzone “Thinking Out Loud” e il brano “Let’s Get It On” di Marvin Gaye. Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Louis Stanton ha sentenziato alla giuria di Manhattan che “la creazione indipendente è una difesa completa, non importa quanto sia simile la canzone”.

TRACKLIST AUTUMN VARIATIONS 1. Magical 2. England 3. Amazing 4. Plastic Bag 5. Blue 6. American Town 7. That’s On Me 8. Page 9. Midnight 10. Spring 11. Punchline 12. When Will I Be Alright 13. The Day I Was Born 14. Head > Heels