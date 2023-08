Boy George rischia la bancarotta per un debito di 1,75 milioni di sterline che deve all’ex batterista dei Culture Club, Jon Moss. Dopo aver messo sul mercato la casa londinese per 17 milioni di sterline e dopo che il tribunale gli ha concesso più tempo per cercare di evitare il fallimento, l’artista vorrebbe tentare di salvarsi realizzando un biopic sul suo grande amico Marilyn, icona degli anni ’80. Quest’ultimo però non sarebbe affatto d’accordo e così c’è il concreto rischio di rottura tra di loro. Marilyn, vero nome Peter Robinson, come riporta DailyMail ha dichiarato di sentirsi sfruttato e di aver paura che la pellicola non gli dia il riconoscimento che merita.