Non si arrestano le segnalazioni sugli scontrini impazziti dell’estate italiana. Questa volta siamo in Sardegna. Per la precisione a Porto Cervo, di certo non la meta più economica del Paese, per cui è impossibile pensare di trovarsi tra le mani un conto economico. Giuseppe Russo, creator della pagina ‘Il mio viaggio a Napoli’, condivide sui social l’esperienza vissuta con la fidanzata Federica Franco. Fermatisi in un bar del centro hanno ordinato qualcosa da bere e lo scontrino li ha lasciati di stucco. Così racconta Russo a Napolitoday.it: “Abbiamo scelto un bar a caso del centro. Sul menù una coppetta di gelato costava 30 euro, l’acqua tra i 15 e i 20 euro. Volevamo andare via, ma abbiamo voluto ordinare almeno un caffè e una orzata. Ci hanno portato, come se si trattasse di un aperitivo pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi e tramezzini e biscotti. Era tutto buonissimo, meno il caffè. Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l’orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara ma non così”.