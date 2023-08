Il prossimo colpo di scena nella vita di Britney Spears, dopo il divorzio da Sam Asghari, potrebbe essere una riconciliazione con il padre. Proprio quel padre che la cantante voleva vedere in carcere a causa della conservatorship che per oltre dieci anni l’ha costretta a vivere prigioniera delle decisioni del genitore, sia dal punto di vista professionale che privato.

A svelarlo è Tmz. Secondo le fonti della testata americana Britney avrebbe fatto sapere di voler aggiustare il rapporto con Jamie Spears, che al momento starebbe attraversando un momento delicato per motivi di salute. “Sa che Jamie è malato, entra ed esce dall’ospedale da mesi, e non vuole il rimorso di aver aspettato troppo a lungo”. Continua la fonte: “Abbiamo appreso che Jamie era in ospedale diversi mesi fa quando i medici credevano che ci fosse qualcosa di sbagliato nei suoi reni. Si scopre che il vero problema erano le ginocchia. Una protesi messa 16 anni fa ha sviluppato una terribile infezione. Adesso le condizioni sono peggiorate e dovrà anche essere operato”.

Professionalmente parlando, invece, Britney potrebbe tornare sul palco il prossimo anno. Madonna infatti, rivela Page Six, la vorrebbe con sé in una delle date del Celebration Tour a Los Angeles nel marzo 2024 per festeggiare i vent’anni dalla loro collaborazione in Me against the music, singolo pubblicato nel 2023. I fan già sognano a occhi aperti, ma è assai probabile che il tutto si risolva in un nulla di fatto.