Festeggia 100 anni Paola Del Din, l’unica medaglia d’oro al valore militare della Resistenza ancora viva in Italia, simbolo della lotta di liberazione dal nazifascismo e prima donna paracadutista in Italia. E a farle gli auguri è anche Re Carlo III, che la ricorda come agente dei servizi segreti britannici in cui prestò servizio con il nome di copertura “Renata”. Le parole del sovrano sono state recapitate attraverso una lettera inviata per tramite dell’ambasciatore in Italia dei servizi segreti Ed Llewellyn, resa nota da un post su X: “Ha compiuto 100 anni l’ex agente SOE italiana Paola Del Din – si legge – ho avuto l’onore di scrivere alla Signora Del Din per portarle gli auguri di compleanno di Sua Maestà il Re. Recentemente le ho fatto visita nella sua casa di Udine per ringraziarla del suo coraggioso servizio nella Seconda Guerra Mondiale”.

Today the Italian former SOE agent Paola Del Din turned 100. This morning, I was honoured to write to Signora Del Din, passing on the birthday wishes of His Majesty The King. I called on Signora Del Din recently at her home in Udine to thank her for her courageous service in WW2 pic.twitter.com/V1E8MRPIUE

