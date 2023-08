La Spagna ha vinto per la prima volta nella sua storia il Mondiale di calcio femminile. La Roja – alla terza partecipazione in assoluto alla manifestazione iridata – ha battuto 1-0 in finale l’Inghilterra grazie al gol di Carmona, su assist di Caldentey, al 29′ del primo tempo. Nella ripresa Hermoso ha fallito il rigore del possibile 2-0, ma l’Inghilterra campione d’Europa in carica non è comunque riuscita a raddrizzare la partita nel finale.

Nel match disputato a Sidney e deciso dalla giocatrice del Real Madrid, le inglesi sono state letteralmente stritolate dalla manovra della Roja, qualcosa di molto simile al tiki-taka che nello scorso decennio è stato la base dei successi dei colleghi uomini. Oltre alla match-winner Carmona sugli scudi anche Aitana Bonmati. La festa spagnola è merito anche del ct Jorge Vilda, capace di rimettere su una squadra da zero.

Tuttavia è stato chiaro nel corso della sera la solitudine del commissario tecnico spagnolo, “isolato” al gol e durante i festeggiamenti. Circa un anno fa, infatti, Vilda era stato duramente contestato da oltre dieci calciatrici che ne chiedevano l’esonero, minacciando di non scendere in campo, per il clima instaurato dal tecnico nello spogliatoio. La Federcalcio spagnolo lo difese e buona parte del gruppo tornò sui suoi passi ma solo tre delle contestatrici sono poi state convocate per il Mondiale australiano.