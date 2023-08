In attesa di rivederla sul piccolo schermo in una nuova fiction – titolo provvisorio La donna della Seconda Repubblica – Manuela Arcuri si racconta al Corriere della Sera a partire da quando Massimo Troisi la scartò per Il Postino: “La mia prima delusione, avevo 16 anni. Gli ero piaciuta, avevo anche fatto un provino in costume, gli sceneggiatori erano molto indecisi. Troisi fu gentilissimo, mi consigliava di essere naturale […] Alla fine però non mi prese. Ci rimasi male, lo ammetto. Ma ci sta, non sa quante occasioni non sono andate a buon fine, succede. Già mi ritengo fortunata ad averlo conosciuto. Forse quello non era il mio momento, non avrei fatto una bella figura”.

Nel corso dell’intervista l’attrice ripercorre anche i propri amori, da quello con Francesco Coco (“Una grande passione”) a quello con Aldo Montano (“Una dolce storia d’amore) passando per Gabriel Garko (“Un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”). Oggi Manuela è felice accanto a Giovanni Di Gianfrancesco, sposato nel 2013 a Las Vegas e nel 2022 al Castello Odescalchi di Bracciano, lo stesso che ha unito coppie non molto fortunate come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Tom Cruise e Katie Holmes: “Che c’entra, a tanti altri è andata bene, no?” chiosa lei.