“Appena tornato dal programma non sono stato bene lo devo ammettere, mi è letteralmente crollato il mondo addosso“. Daniele De Bosis si sfoga su Instagram con un lungo post nel quale si apre con i follower circa la recente esperienza di Temptation Island, che lo ha visto uscire dal programma senza la fidanzata Vittoria. A distanza di diverse settimane De Bosis si sente pronto a parlare di cosa gli è successo e di come abbia imparato, gradualmente, a superare il momento di difficoltà. “Mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po’ di umiltà” scrive Daniele. “Tempo ne è passato ed oggi dopo due mesi circa devo dire che mi sto riprendendo bene […] Oggi sto bene ma non un finto bene quello durante una serata o quando sto in compagnia ma lo stare bene ‘vero’ anche a casa da solo a vedere un film senza l’ansia che attraversa il corpo”. Quindi il ringraziamento a quanti lo hanno supportato con un messaggio o un abbraccio: “A me questo ha fatto davvero bene e mi ha aiutato a metabolizzare prima la delusione che ho avuto e fidatevi era davvero tanta, non lo auguro a nessuno”.

