“Con affetto e simpatia, buongiorno pescheria!”. Giggiolone, star di TikTok e professione pescivendolo, diventa famoso anche in Ucraina. Tutto merito della sua somiglianza con Volodymyr Zelensky. Così Luigi, questo il suo vero nome, si rivolge ai follower: “No vabbè ragazzi, dovete sapere una cosa… anche il telegiornale ucraino sta parlando di me. Adesso vi metto lo spezzone dove si parla della mia somiglianza con il loro presidente Zelensky”. Ed ecco il servizio del tg in cui vengono mostrati spezzoni da diverse clip di Giggiolone che balla e racconta ai fan frammenti della propria quotidianità. “Sei identico è vero” scrive qualcuno, “Oddio ma siete uguali” è il commento di qualcun altro, “La somiglianza è impressionante”.