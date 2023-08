Un corpo già in stato di decomposizione. È giallo a Taranto, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna di 62 anni in un appartamento di via Orsini, nel rione Tamburi. Il corpo giaceva senza vita nel bagno, seduta sul water, con alcuni segni simili a ferite la cui origine resta da essere accertata.

Alcuni vicini si sono allarmati per la presenza di uno strano odore proveniente dall’abitazione della donna, della quale da giorni non si avevano notizie. Sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso e si sono imbattuti nella macabra scoperta. Sul posto anche polizia, medico legale e scientifica per rimuovere il corpo ed effettuare i rilievi necessari ad accertare le cause della morte, che secondo le prime informazioni è da collocarsi intorno a 10 giorni fa.

Da ricostruire gli ultimi contatti della vittima, che viveva da sola e sembra non avesse parenti prossimi. La casa è stata posta sotto sequestro in attesa di un nuovo sopralluogo da parte degli inquirenti, che per il momento non escludono alcuna ipotesi.