È ricoverato in fin di vita all’ospedale Niguarda di Milano il giovane di 26 anni che intorno alle 5 del mattino di venerdì 18 agosto ha sbattuto violentemente la testa a terra cadendo dal monopattino elettrico sul quale viaggiava lungo l’Alzaia del Naviglio Grande a Milano.

Il ragazzo, di origini straniere, è stato trovato incosciente con gravi traumi al capo e al volto e soccorso da due vetture dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che sono accorsi sul posto e lo hanno traportato in codice rosso in ospedale, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. La polizia locale sta procedendo ad effettuare accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se dalle prima informazioni nessun altro veicolo risulta coinvolto.