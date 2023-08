È morto mentre era ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia il bimbo di soli 3 mesi coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri, 17 agosto, lungo la statale 125 per Palau, in Gallura. Feriti lievemente i genitori e la sorellina di quattro anni, tutti di origini senegalesi. La famiglia viaggiava a bordo di un’utilitaria che, per cause ancora da chiarire, all’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau è uscita di strada e si è ribaltata.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e 118 ma per il neonato non c’è stato niente da fare. Il piccolo, infatti, sbalzato fuori dalla vettura, è apparso subito in condizioni drammatiche. Trasportato in elisoccorso in ospedale, è morto qualche ora dopo. La magistratura ha aperto un fascicolo disponendo il sequestro dell’auto e della salma del neonato, al fine di chiarire se tutte le disposizioni di sicurezza fossero state rispettate e in particolare se il bimbo viaggiasse sul seggiolino.