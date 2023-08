È durato più di un’ora in maxi inseguimento per le strade di Roma, che ha visto impegnate decine di volanti e di autoradio della Polizia. L’inseguimento è iniziato all’uscita 15 del Gra, all’altezza de La Rustica e culminato vicino a Piazza Pio XI, nel quartiere Aurelio, vicino al Vaticano, con l’arresto di un uomo italiano di 52 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 7 quando alcuni automobilisti hanno segnalato, all’uscita 15 del Gra, la presenza di un uomo che, a piedi, lanciava oggetti contro le auto e intralciava il traffico. È quindi intervenuta la Stradale ma l’uomo è riuscito a fuggire ed è entrato in un autonoleggio dove ha rubato un furgone ed è partito. L’inseguimento è durato molti chilometri, l’uomo ha imboccato l’A24 per poi dirigersi verso la tangenziale ed entrare in città.

Gli agenti della questura di Roma sono riusciti infine a bloccarlo, senza esplodere colpi di pistola, poco prima di piazza Pio XI. Nel corso dell’inseguimento alcune auto, due della Polizia e una di un civile, sono state speronate. Nessuno è però rimasto ferito.