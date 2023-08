Solo poche settimane fa, l’ex 007 americano David Grusch ha dichiarato davanti al Congresso che “gli Usa hanno astronavi aliene, da decenni nascondono un programma sugli Ufo” e ora Flavia Vento, in un’intervista a MowMag, gioisce e si prende la sua rivincita: “Questa per me è una grande rivalsa. Ma non mi stupisce: ho sempre saputo di avere una marcia in più. Solo, c’è chi lo capisce e chi no. Io a settembre ho visto veramente una cosa molto strana in cielo. Questa stella che si muoveva emanando una luce fortissima, non era un aereo. E poi stava proprio davanti alla costellazione di Orione che è una delle più magiche, anche gli Antichi la veneravano. L’ho scritto su Twitter e tutti hanno cominciato a prendermi in giro. Perché quando parli degli alieni, la gente pensa sempre che sia fantascienza. Le persone non è che capiscano molto, non hanno una mente aperta”, dice la showgirl. Che tiene poi a sottolineare come non sia stato il suo unico avvistamento: “No. Ne avevo visto anche un altro nelle Marche, 6 anni fa. Era una cosa che si muoveva a scatti. Abbastanza particolare”.

Quindi, nel corso della lunga intervista, Vento ha parlato anche del suo rapporto con Scientology, della voglia di tornare al Grande Fratello Vip ma soprattutto del suo amore per Tom Cruise: “Aspetto sempre Tom Cruise – spiega -. Alla premiere di Mission Impossible mi ha salutata con la mano, sento di essere vicina alla meta. Anche perché succedono cose altrimenti inspiegabili: ogni volta che esco di casa, per esempio per andare al parco, sento le persone ripetere ‘Tommy!’, sembra che tutti i cani del mio quartiere si chiamino così! Possibile? Poi leggo “Tom” ovunque in giro per strada. Non possono essere solo coincidenze. Anche lui, ne sono certa, sarà curioso di conoscere la sua fan italiana numero uno! Non può essere altrimenti. Solo che deve muoversi, non vorrei invecchiare aspettandolo. Mi andrebbe bene anche solo un caffè che però non arriva mai”.

Poi, però, Flavia Vento non nasconde di essersi iniziata a stancare di questa attesa: “Anche se avrei già un’alternativa a Cruise. Insomma, ok ci sono molti segnali di avvicinamento ma sono un po’ stufa. Negli ultimi tempi, per la prima volta, mi sta affascinando molto un altro uomo. Anche se sarà una nuova Mission Impossible, me lo sento”, confessa mantenendo però il mistero. “Quello che posso dire è che si tratta di un uomo conosciuto e che ama molto il mare… Un giorno mi dovrà portare a vedere la luna in barca”. Quindi conclude scherzando: “Un fidanzato alieno? No, non sarei ancora pronta, ti dico la verità. Magari in futuro…”.