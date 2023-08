Ferragosto polemico per una ragazza che in una clip pubblicata su TikTok si lamenta – chissà se per scherzo – del suo fidanzato: “Ha un milione sul conto corrente, cinque appartamenti a Roma, due case in Sardegna, ma si prepara la pasta da 1 euro per risparmiare a pranzo“. Il video è stato registrato in Costa Smeralda e vede il ragazzo mangiare pasta dentro una vaschetta sotto l’ombrellone. Oltre 2 milioni di visualizzazioni per la clip, che in rete trova diversi utenti a difesa del fidanzato: “I soldi non si fanno risparmiando, ma investendo”, scrive qualcuno, “È così che si rimane ricchi”, scrive qualcun altro.