Diletta Leotta ieri, 16 agosto 2023, è diventata mamma nel giorno del suo compleanno. La conduttrice televisiva, 32 anni, non ha fatto in tempo a spegnere le candeline sulla torta. In ogni caso il desiderio si è comunque avverato. Alle 08:47 all’ospedale San Raffaele di Milano un nuovo battito è entrato a far parte della vita di Diletta e del compagno Loris Karius. E, attraverso i suoi canali social, il volto di Dazn ha così mostrato la nuova arrivata, Aria: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

Nel carosello di immagini condiviso su Instagram si vede Leotta tenere in braccio emozionata la figlia. Accanto a loro anche il padre della piccola, Loris Karius. L’amore tra la conduttrice Dazn e il calciatore e portiere del Newcastle è sbocciato da poco. I due si sono conosciuti ad ottobre 2022 durante una cena organizzata a Londra da amici comuni (tra cui Barbara Berlusconi, figlia di Silvio). Da quel momento la coppia non si è più lasciata, tanto da prevedere l’arrivo di Karius in Italia qualche giorno dopo e la necessità di confermare via social la loro storia d’amore a causa dei paparazzi invadenti. La giornalista sportiva ha scoperto di essere rimasta incinta proprio il 25 dicembre: “Ero in Sicilia ed era il giorno di Natale. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in video chiamata. Lui era felicissimo, io senza parole”, ha raccontato Leotta a Verissimo da Silvia Toffanin.

E ancora: “Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella”. Sempre a mezzo social, i due hanno poi ufficializzato gravidanza e sesso del bebè in arrivo: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?. Esplodiamo di gioia! Noi e la pancia”, si legge nel post unificato pubblicato il 24 marzo.

Ora invece è il momento di festeggiare. Sono tanti i commenti di vip e colleghi che in queste ore si stanno congratulando per la nascita di Aria. “Congratulazioni Baby”, ha commentato Chiara Ferragni con 3 cuori come emoticon. Elodie invece ha preferito scrivere semplicemente “Amore” con una lacrimuccia a corredo. E ancora: le congratulazioni di Paola Turci, i cuori di Federica Pellegrini (anche lei presto mamma), Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti, Vanessa Incontrada, Orietta Berti, Mara Venier, Alessia Marcuzzi e tanti altri volti del mondo dello spettacolo. Ora Diletta e Karius dovranno fare i conti con la distanza (lei in Italia e lui Inghilterra). Pare infatti che, in veste di “manager, Leotta vorrebbe proporre il fidanzato a Inter, Milan o Monza. Chissà. Intanto auguri Diletta da tutti noi di FQMagazine!