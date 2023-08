“Ma di quanta gente hanno bisogno questi per spostarsi e fare cose?”. La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza in compagnia della famiglia fa discutere. Sul web sono stati diffusi foto e video che mostrano la coppia scendere in spiaggia anche con le tate e una guardia del corpo. “Scrocconi, famiglia e guardia del corpo. Speriamo questa volta non facciano cacciare fuori le persone per il loro divertimento e delirio di onnipotenza” scrive Alessandro Rosica, esperto di gossio meglio noto come Investigatore social. Altri utenti osservano: “Tate fotografi bodyguard gente che porta borse e salviette? Mancava quello che reggeva il libro e girava le pagine….che fatica”. Tra tante critiche però c’è anche chi si schiera dalla parte dei Ferragnez: “Io incontro tante mamme al mare con tanto di tata al seguito e non sono famose. Perché vi scandalizzate?”.