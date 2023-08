Si è spogliato, in evidente stato di agitazione, e ha iniziato a correre nudo sui binari. Così la polizia locale è intervenuta utilizzando un taser. Ma una volta soccorso e trasportato sull’ambulanza Simone Di Gregorio, un 35enne di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti è deceduto. Così la procura locale ha aperto un fascicolo, con il sostituto procuratore, Marika Ponziani, che ha disposto l’autopsia per accertare quali siano le reali cause del decesso e verificare se il giovane aveva assunto sostanze.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Il giovane si è spogliato lungo corso Vittorio Emanuele II, a San Giovanni Teatino, in pieno centro storico e, dopo essersi accanito contro un veicolo, si è diretto lungo il tracciato ferroviario completamente nudo. Sui binari, l’uomo è stato raggiunto dai carabinieri della stazione locale che avrebbero usato una pistola elettrica per contenerlo. Il giovane è stato immobilizzato e soccorso dal personale del 118. I sanitari, successivamente, gli avrebbero somministrato dei medicinali per tranquillizzarlo e stabilizzarlo, ma dopo un po’ il 35enne ha perso i sensi ed è morto prima di raggiungere l’ospedale.

Secondo successivi accertamenti è emerso che l’uomo era stato raggiunto da due colpi di taser dato che “compiva atti di autolesionismo”, per questo i sanitari del 118 avrebbero deciso di effettuare delle iniezioni per sedare il 35enne. Le forze dell’ordine, si apprende, lo hanno bloccato “perché in stato di agitazione continuava a dare testate ad una macchina“.