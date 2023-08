È disastrosa la situazione a Bardonecchia all’indomani dell’ondata di fango che ha travolto il centro abitato nella serata di domenica 13 agosto. Numerose le auto travolte e portate via dalla furia del fango che ora restano per lo più ammassate contro gli alberi, distrutte. Le strade sono diventate dei fiumi di fango. Già al lavoro le ruspe per rimuovere i detriti.