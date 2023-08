Meghan Markle non pienamente in forma? Paparazzata durante una passeggiata a Montecito (California, Stati Uniti) senza Harry – in Asia per giocare una partita di polo per Sentebale, il suo ente di beneficenza che aiuta i giovani del Lesotho, Africa meridionale – un particolare dettaglio del suo look non è sfuggito agli occhi più attenti. Impeccabile come sempre anche senza trucco, la duchessa di Sussex ha sfoggiato un outfit da prima classe: pantaloni bianchi sostenuti da una cintura Givenchy, uno scialle Hermes Rayures D’Ete e un paio di slingback Chanel in pelle di capra, il tutto accessoriato da una borsa Goyard bianca.

Tuttavia, ciò che ha destato sospetti è stato quel piccolo cerotto intravisto sbucare da sotto la manica del suo cappotto di lana Max Mara, indossato nonostante la temperatura di 22 gradi. Di cosa si tratta? Stando a Page Six si tratterebbe di un cerotto antistress. Il “NuCalm”, questo il nome, è un dispositivo calmante che, come si può leggere dal sito del produttore, “attiva il sistema nervoso parasimpatico” – ovvero quello che si occupa delle reazioni involontarie del corpo – in modo che il suo utente possa avere un “rapido ritorno a uno stato funzionale (capacità motorie, attenzione e piena cognizione) senza effetti persistenti o letargia mentale”. Una confezione di 20 cerotti costa 80 dollari mentre quella da 100, 400 dollari.

Al momento, se la duchessa di Sussex sia fortemente stressata o meno non si sa, ma quel che è certo è che i presupposti, viste le ultime ‘sfortune’ lavorative e la recente indiscrezione sul suo matrimonio in crisi, ci sarebbero tutti. Eppure, secondo una fonte citata da PageSix, “NuCalm è incredibile e “non ha nulla a che fare necessariamente con lo stress“. Per sapere cosa realmente sta succedendo all’attrice, sempre se si riuscirà a scoprire, bisognerà attendere sviluppi.