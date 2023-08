Centinaia di persone hanno sfilato per le strade di Messina per dire no al ponte sullo Stretto voluto dal governo guidato da Giorgia Meloni. Tante le sigle presenti, dai “No Muos” ai “No Tav”: presente anche una delegazione del Partito democratico. Striscioni e cori contro il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, definito “ministro della malavita”. Il corteo è finito in serata dopo un flash mob.