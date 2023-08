Beatrice Valli, intervistata dal settimanale Grazia, parla del suo rapporto con Marco Fantini e di come vivono l’intimità nonostante 4 figli per casa: “Marco mi ha sempre detto: ‘Sei bellissima’, anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare. Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione. Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro (…). E poi ci vuole tenerezza. L’altro giorno, dopo una giornata molto impegnativa, ho detto a Marco: ‘Ma oggi, neanche un bacio?’. E lui: ‘Perdonami, oggi figli e lavoro ci hanno distratto l’uno dall’altra’”.

La coppia ha 4 figli: Alessandro, nato da una precedente relazione e che oggi ha 11 anni, Bianca, 6 anni, Azzurra, 3 e la neonata Matilda Luce. A proposito del primogenito, Valli spiega: “Ricordo situazioni sgradevoli, come la professoressa d’italiano che dice, guardandomi il pancione: ‘Ma chi te lo fa fare di diventare madre?’. Io, cocciuta, quel bimbo volevo tenerlo e a chi diceva: ‘Dovevi goderti la vita’, rispondo che non me la sono mai goduta tanto come quando ho avuto Alessandro tra le braccia. Al parto, al Policlinico di Modena, un’infermiera, scuotendo la testa, mi disse: ‘Ma sei una bambina!‘”.