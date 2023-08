Si è spento all’età di 83 anni il musicista e cantautore napoletano Peppino Gagliardi. La notizia è stata data sui social dall’amico Gianni Aterrano. Nato nel quartiere Vasto di Napoli il 25 maggio del 1940, Gagliardi è stato un simbolo di Napoli conosciuto in tutto il mondo. Negli anni Settanta la sua carriera raggiunse l’apice grazie a brani come Settembre, Gocce di Mare e Ti amo così. 5 volte in gara al Festival di Sanremo, per due volte si è classificato al secondo posto.