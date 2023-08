Daniela, sorella di Barbara D’Urso, scende nuovamente in campo a difesa della sorella. Dopo essersi già esposta nelle scorse settimane in merito alla fuoriuscita della conduttrice da Pomeriggio 5, ora Daniela si esprime circa il promo della prossima stagione condotta da Myrta Merlino. In rete circola infatti un videomontaggio in cui Barbara D’Urso commenta con un “E sti ca**i?” la presentazione in video della Merlino che dice: “Io mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”. Trattasi in realtà di un vecchio fuorionda della conduttrice tirato fuori per l’occasione da sostenitori della stessa D’Urso. La sorella Daniela scrive, in un commento riportato anche da Fanpage ma che ora risulta cancellato: “Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”.

Ecco il vero promo del nuovo #pomeriggiocinque ???????????? pic.twitter.com/i8P5wlla4L — Maicol Berti (@MaIcOl_BeRtI) August 7, 2023