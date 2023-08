“Il provvedimento di abolizione del reddito di cittadinanza è scellerato e non tiene conto delle difficoltà in cui versano e vivono tante persone non solo qui a Napoli, ma in tutta Italia”. A dirlo è il presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 stelle, Roberto Fico intervenuto a Napoli, nel quartiere Secondigliano, uno dei quartieri con il più alto numero di percettori, in occasione della conferenza stampa organizzata per discutere del taglio al Reddito. “Noi dobbiamo ribellarci a un’idea culturale per cui si attaccano la povertà e la difficoltà – ha proseguito – e dobbiamo uscire fuori dal paradigma che questa destra ideologica porta avanti, cioè che chi prende il reddito di cittadinanza è un fannullone”. L’ex Presidente della Camera rispedisce inoltre al mittente le accuse di voler soffiare sul fuoco. “È il Governo e non noi a tagliare ad agosto una misura che aiutava i poveri, è il Governo e non noi a tagliare fondi dal Pnrr penalizzando molte città come Napoli, è il Governo e non noi a volere l’autonomia differenziata. Quello che sta portando avanti il Governo è un attacco al Sud e in generale a tutta Italia”.