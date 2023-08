Jamie Foxx nei mesi scorsi era stato ricoverato d’urgenza per problemi di salute. Adesso le sue condizioni sono migliorare e in occasione del compleanno della sorella Deidra l’attore non ha perso tempo per ringraziarla. “Buon compleanno alla mia bellissima sorella… sei magica sei bellissima sei la coraggiosa leonessa. E senza di te non sarei qui… se non avessi preso le decisioni che hai preso avrei perso la mia vita…. Ti amo per sempre, buon compleanno sorellina”, ha scritto a corredo della foto che li ritrae felici insieme e che anticipa una serie di scatti che immortalano Deidra in tutta la sua bellezza. Al momento il divo sta continuando a fare cure di riabilitazione fisica in una struttura medica di Chicago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)