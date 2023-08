Si chiamava Adrienne Vaughan la turista americana morta il 3 agosto davanti al marito e ai figli nell’incidente tra il motoscafo sul quale viaggiava con la famiglia e un veliero turistico. Un impatto così violento da sbalzare in mare la donna che sarebbe finita nell’elica riportando ferite multiple su tutto il corpo. Nonostante la corsa in ospedale, Vaughan è deceduta. Il suo nome, professionalmente parlando, è legato al mondo di Harry Potter.

Adrienne, infatti, laureata alla New York University, era presidente Usa dal 2021 di Bloomsbury, casa editrice nota per aver pubblicato i romanzi incentrati sul celebre maghetto. In precedenza ne era stata direttore esecutivo, mentre dal 2015 al 2018 aveva lavorato per il gruppo editoriale Disney. Su Linkedin così la ricorda un collega: “È stato il mio coach e il mio mentore. Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader”.

Dal 2008 Adrienne Vaughan era sposata con Mike, e dal loro amore sono nati Leanna e Mason. Con loro la donna amava viaggiare. A luglio erano partiti per un viaggio in Europa: Londra, ma anche l’Italia, con tappe a Roma e quella fatale in costiera amalfitana.