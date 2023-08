Giulia Stabile, ballerina professionista ad Amici di Maria De Filippi e co conduttrice di Tu si que Vales, ha scelto di volare a Londra per passare qualche giornata tra spensieratezza e relax. Dopo la recente notizia della fine della relazione con lo storico fidanzato Sangiovanni (conosciuto all’interno del talent), per la ballerina questi sono giorni complicati. Tanti utenti sui social hanno iniziato a insultare Stabile sotto i suoi ultimi post pubblicati. Il motivo? Non essersi informata a sufficienza ed essere stata insensibile nel fare un gesto a cuor leggero. Martedì 1 agosto la ballerina ha pubblicato una stories Instagram raffigurante un cuore rosso con il suo nome, accompagnato da altrettanti cuori e nomi. Giulia, inconsapevole di ciò che stava facendo in quel momento, ha applicato il suo adesivo accanto agli altri presenti. Cuori con nomi di persone non più in vita, morte a causa del Covid 19. Un omaggio che i famigliari hanno voluto fare in memoria dei loro cari, andando a realizzare il National Covid Memorial Wall a Londra, un murales lungo oltre 500 metri. Dunque Stabile non ha chiuso un lucchetto sul ponte dell’amore o scritto una dedica, ma ha di fatto “rovinato” un luogo di ricordo e dolore tra ingenuità e poca informazione. La ballerina, dopo aver ricevuto attacchi sul web, ha così deciso di dire la sua attraverso una storia Instagram: “(Mi riferisco alla storia pubblicata ieri dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra). Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace”. E ancora: “Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano ad insultarmi direttamente ed insinuare qualcosa che non sono“.