L’Italia è già fuori dai Mondiali femminili di calcio: è stata battuta a Wellington, in Nuova Zelanda, per 3-2 dal Sudafrica nella terza e ultima giornata del Girone G, risultato che la condanna all’eliminazione. La Svezia supera l’Argentina per 2-0 e chiude il girone al primo posto a punteggio pieno davanti proprio alle sudafricane, protagoniste di una storica qualificazione. Alla Nazionale allenata dalla commissaria tecnica Milena Bertolini sarebbe bastato un pareggio, sfumato nel (lunghissimo) recupero.

Le azzurre erano passate in vantaggio con Caruso all’11′ su rigore ma erano state riacciuffate dalle sudafricane grazie ad un autogol di Orsi, autrice di un retropassaggio che ha sorpreso il portiere Durante. Nella ripresa Sudafrica in vantaggio con Magaia al 62′ ma l’Italia ha trovato la forza di reagire e al 74′ ha trovato pareggio da parte di Caruso abile a sfruttare sotto porta un colpo di testa di Girelli su calcio d’angolo. Sono stati necessari diversi minuti prima che il Var certificasse la validità della rete. Nel finale altri brividi azzurri, un gol mancato da Girelli e la rete di Kgatlana in contropiede al 92′ che chiude i conti. Italia fuori dopo lo splendido mondiale del 2019 (approdo fino ai quarti) e il deludente europeo dello scorso anno.