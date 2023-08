“Giorgia Meloni prometteva mille euro con un clic a tutti e ora siete passati a un sms che cancella tutto per 169mila famiglie abbandonate a se stesse. C’è rabbia e sfiducia da Nord a Sud, siete gli unici responsabili del disastro sociale. Chi non vuole lavorare siete voi, divanisti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in replica all’intervento, durante il question time, della ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. L’oggetto del contendere è la cancellazione del reddito di cittadinanza e la mancanza di politiche attive per il lavoro (promesse proprio da Calderone).