“Quel giorno, alle 10.25, un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d’attesa della stazione di Bologna causando 85 vittime e oltre 200 feriti. Quelle immagini drammatiche sono ancora oggi scolpite nel profondo della nostra memoria. Immagini che non dobbiamo e non vogliamo dimenticare, perché la memoria è il collante della nostra identità“. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento in Aula in occasione del 43esimo anniversario della strage di Bologna. “Va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice neofascista la responsabilità di questa strage – ha continuato – Nel rinnovare ai familiari delle vittime della strage di Bologna e del terrorismo la mia profonda e sincera vicinanza e il mio commosso pensiero, invito l’Aula esattamente nel momento in cui nell’80 quella tragica bomba esplodeva a Bologna a osservare un minuto di silenzio”.