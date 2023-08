“Questo Governo, attraverso l’incentivo al lavoro e il sostegno necessario ai nostri concittadini più fragili, impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno – al contrario – soffia cercando di costruire il dissenso“. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone rispondendo al il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni durante il Question time alla Camera. “Smettete di prendervela con le opposizioni: le opposizioni non soffiano sul fuoco, il fuoco c’è già, e lo avete appiccato voi“, ha replicato Fratoianni. “Mandate un sms a 169mila famiglie – ha aggiunto – per dire ‘da domani i fatti sono vostri e poi venite a raccontare che ve ne state occupando ma ad agosto quelle famiglie che fanno? Ci avete pensato? La verità è che questa scelta come quella sul salario minimo o i voucher sono le scelte di chi pensa che le fragilità, le debolezze siano una colpa, la povertà sia una colpa ma dovete fare i conti con la responsabilità delle vostre scelte”