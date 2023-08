Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti escono allo scoperto. A confermare le indiscrezioni sulla loro relazione arrivano gli scatti del settimanale Diva e Donna. E stando alla rivista diretta da Angelo Ascoli la loro relazione sarebbe tutt’altro che fresca: sembra che stia durando da quasi un anno. Galeotto fu il loro incontro nello studio di Rai 1 lo scorso settembre, quando il cantante era stato invitato dalla giornalista per promuovere il singolo “Stella di Mare”. Al momento, però, nessuno dei due ha ancora confermato pubblicamente la love story. Pare però che Cremonini stia cercando di fare tutto seriamente, partendo dal presentarla in famiglia. Infatti, in barca a Maratea, con loro c’è anche la signora Carla, e chissà che proprio con la Cardinaletti suo figlio non decida di fermarsi e costruire una relazione solida e duratura.